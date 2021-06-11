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الأولمبي السعودي يخسر أمام الأرجنتيني ودياً

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الأولمبي السعودي يخسر أمام الأرجنتيني ودياً

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العربية.نت

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خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي المقام بمدينة ماربيا الإسبانية في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من أمين البخاري في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، ناصر العمران، مختار علي، أيمن يحيى، تركي العمار، أيمن الخليف، عبدالرحمن اليامي. وسجل هدفا الأرجنتيني كل من بيدرو دي لا فيغا وأدولفو غايش.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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