أبها يتعاقد مع المدرب السلوفاكي سيفيلا

تعاقدت إدارة نادي أبها يوم الخميس مع المدرب السلوفامي مارتن سيفيلا قادما من صفوف فريق لوبين السلوفاكي دون الكشف عن مدة التعاقد.

وبدأ سيفيلا المجال التدريبي في 2012 في نادي ترينسين مساعدا قبل أن يصبح مدربا للفريق الأول في الموسم التالي، قبل أن يتولى تدريب سلوفان براتسلافا في 2017 - 2018 ومنه إلى لوبين في 2019 - 2020.

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ووتم التعاقد مع سيفيلا خلفا للتونسي عبدالرزاق الشابي الذي قاد الفريق 3 مواسم متتالية ساهم في صعود النادي من الدرجة الأولى والبقاء في درجة المحترفين لثلاثة مواسم.