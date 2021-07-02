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الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته لودية أوغندا

من التدريبات

الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته لودية أوغندا

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العربية.نت

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يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الجمعة أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي الأخضر منتخب أوغندا (فريق أول) في السابعة والربع مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سلمان الفرج بعد إراحته عن الحصة التدريبية أمس الأربعاء بقرار من الجهاز الطبي بعد شعوره بإجهاد خفيف، في حين واصل اللاعب عبدالإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم في مقر إقامة البعثة فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

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