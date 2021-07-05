"اللندني" كورونادو.. سطع في إيطاليا عبر أموال هنريكي الاتحاد

أبصر إيغور كورونادو النور مطلع التسعينات الميلادية في لوندرينا البرازيلية قبل أن يستقر بالقرب من لندن الأصلية عقب ذلك التاريخ بأعوام، حيث بدأ ممارسة كرة القدم بشكل رسمي في نادي ميلتون كينز دونز الإنجليزي الواقع في مقاطعة بكنغهام، قبل أن يخوض تجربته الأهم في أوروبا عبر نادي باليرمو الإيطالي، ومنها توجه إلى الشارقة الإماراتي الذي تألق في صفوفه.

وتعني لوندرينا "لندن الصغيرة" باللغة البرتغالية، وتمت تسميتها بذلك الاسم نسبة إلى التجار البريطانيين الذين شيدوا سكك الحديد ليسهل نقل البن من بارانا وساو باولو إلى ميناء سانتوس.

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ولا ينسى كورونادو مسقط رأسه في لوندرينا، إذ يقول: رغم رحيلي عن البرازيل وأنا طفل إلا أنني دائما ما أعود لها، عندما ينتهي الموسم أول ما أفعله هو الذهاب إلى لوندرينا. لدي أقارب وأصدقاء كما أن زوجتي من هناك أيضا.

وعندما بلغ كورونادو عامه الثاني عشر، حصل والده على فرصة عمل في إنجلترا، ما دفعه إلى الالتحاق بنادي ميلتون كينز دونز الذي ينشط في الدرجة الثالثة، إذ تزامنت فترته مع بداية لعب ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا وتوتنهام اللندني في النادي.

ويقول كورونادو عن تجربته الأولى في بريطانيا: لم تكن بدايتي سهلة، انتهى عقدي وكان هناك الكثير من التغييرات في المدربين والمدراء التنفيذيين، حتى أغلقت الأبواب برمتها أمامي، وعرفت حينها أنه يتوجد علي الاستمرار بلعب كرة القدم بغض النظر عن الراتب الذي سأتقاضاه لأنني فقط أريد إظهار مهاراتي في كرة القدم للعالم.

وبعد تجارب متواضعة في بانبري يونايتد الإنجليزي وفلوريانا المالطي، دخل كورونادو كرة القدم الإيطالية عبر نادي تراباني الجنوبي، الذي لعب له معاراً من النادي المالطي موسم 2015-2016، قبل الانتقال بشكل كامل الموسم اللاحق.

وخاض إيغور مع تراباني 34 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً، لكنه اتخذ قراراً مثيراً بالانتقال إلى الجار باليرمو الذي عادت منافسته مع تراباني في موسم 2013-2014 ما أثار سخطاً جماهيرياً تجاه اللاعب الماهر.

وتلقى باليرمو في شهر يونيو من عام 2017، 3.5 مليون يورو من نادي بالميراس البرازيلي ثمناً لانتقال لاعب الوسط برونو هنريكي، زميل كورونادو المستقبلي في اتحاد جدة، وسرعان ما بادرت إدارة النادي الجنوبي إلى دفع 1.3 مليون منها إلى تراباني لشراء عقد كورونادو.

وكشف إيغور عقب انتقاله أن العرض المالي كان سبباً في موافقته، وأضاف: أعلم بأن الجماهير كانت غاضبة بعد انتقالي لكن لم أكن أستطيع أن أرفض عرضا سيستفيد منه نادي تراباني.

وشارك كورونادو في 43 مباراة مع باليرمو في موسمه الوحيد، سجل خلالها 9 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الشارقة الإماراتي صيف 2018.

ومع النادي الإماراتي استطاع تحقيق لقب بطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي في عصر الاحتراف موسم 2018-2019، كما حصل على جائزة أفضل محترف أجنبي ذلك الموسم.