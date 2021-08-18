النصر ينفي انتقال حمدالله إلى الاتحاد.. ويهدد

نفى نادي النصر السعودي، يوم الأربعاء، الشائعات التي تحدثت عن تقدم مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله بطلب للانتقال إلى اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد.

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وأضاف: ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي ناد يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب في الفريق دون موافقة رسمية.

وسبق وأثار عبدالرحيم حمدالله أخو عبدالرزاق هداف النصر الكثير من التكهنات حول مستقبل الأخير مع ناديه الحالي، يوم الثلاثاء، في رسالة مبهمة دأب الأول على إرسال مثلها عبر تطبيق "إنستغرام" وجميعها تتعلق بالهداف المغربي.

ونشر عبدالرحيم الذي يعرف نفسه بأنه وكيل عبدالرزاق، منشوراً عبر "إنستغرام" إذ نشر صورة أخيه حاملاً قميص النصر، ناديه الحالي، وكتب: حان الوقت لخوض تجربة جديدة ونجاح آخر في بيئة أكثر هدوءاً.