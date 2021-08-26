رئيس نادي الأهلي: قدمنا احتجاجاً على هدف ضمك

أكد ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، يوم الأربعاء تقديم النادي احتجاجا على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل نادي ضمك التعادل عن طريق الجزائري هلال سوداني بعد دقيقة من هدف نادي الأهلي الذي سجله السنغالي الحسن نداو، لتنتهي المباراة بالتعادل ويكون التعثر الثالث للفريق الغربي بعد تعادله مع الفيصلي والحزم في الجولتين الماضيتين.

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وأكد النفيعي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بأنه غير راض عن تعادل الفريق خاصة مع وصوله إلى مرمى الخصم مرات عديدة قبل أن يضيف بأن النادي قدم احتجاجا على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك.