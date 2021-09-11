أهلي جدة والشباب يبحثان عن الانتصار الأول

يبحث فريقا أهلي جدة والشباب عن انتصارهما الأول هذا الموسم حينما يواجه الأول مضيفه التعاون ويستضيف الثاني نظيره الحزم، في حين يسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يلتقي ضيفه الرائد، ويتطلع الفتح لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً على الباطن، في المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث أهلي جدة عن إيقاف مسلسل التعادلات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون الجريح.

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ولم ينجح الأهلي في تحقيق أي انتصار هذا الموسم واكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاث الماضية أمام ضيفه الفيصلي ومضيفه الحزم وضيفه ضمك.

ويأمل الأهلي في اللحاق بركب الأندية المتقدمة في الترتيب خاصة وأن انتصاره على التعاون سيجعله على بعد نقطة مؤقتاً من المتصدر الهلال، حيث يحتل المركز 12 برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل يبحث التعاون عن إيقاف مسلسل الخسائر عقب البداية السيئة التي قدمها في أول ثلاث مباريات له.

وتعادل التعاون في أول مواجهة له أمام مضيفه الحزم 3-3، وخسر مباراتيه الأخيرتين أمام قطبي الرياض الهلال 2-1 والنصر 3-1 ليحتل المركز 14 برصيد نقطة.

وسيبدأ البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون الجديد والعائد مجدداً للفريق الى انتشال فريقه من سوء النتائج وإعادته إلى سكة الانتصارات خاصة وأن بدايته ستكون أيضاً أمام الأهلي فريقه السابق الذي دربه قبل 4 مواسم.

الشباب والحزم



وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى الشباب إلى استعادة توازنه حينما يستضيف الحزم.

وعانى الشباب من البداية السيئة التي قدمها في الثلاث مراحل الماضية بقيادة مدربه البرازيلي تشاموسكا الذي يبحث عن فوزه الأول مع الفريق.

وتلقى الشباب خسارتين أمام أبها والفتح وتعادل في مواجهة أمام الاتفاق 3-3 ليحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وفي المقابل يسعى الحزم لاستغلال تراجع مستوى مضيفه وتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم حيث تعادل في مباراتين أمام التعاون وأهلي جدة وخسر من أمام الرائد ليحتل المركز 13 برصيد نقطتين.

الاتفاق والرائد



وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الرائد.

وبدأ الاتفاق موسمه بشكل جيّد حيث انتصر على الباطن 2-1 وحقق نقطة ثمينة بعد تعادله أمام مضيفه الشباب 3-3 بعد أن كان خاسراً بثلاثية نظيفة، وتعادل في مواجهته الأخيرة أمام أبها ليحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط.

وفي المقابل يأمل الرائد في مواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم وتحقيق فوزه الثالث حيث نجح بتحقيق انتصارين على الفتح والحزم وخسر أمام اتحاد جدة بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

الباطن والفتح



وفي حفر الباطن يتطلع الفتح لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

ونجح الفتح بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الشباب 2-صفر في المرحلة الماضية، بعد تعادل أمام الفيحاء وخسارة أمام الرائد ليحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل يبحث الباطن عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في أول ثلاث مباريات له إذ خسر أمام الاتفاق وانتصر على أبها وانتزع نقطةً ثمينة من أمام مضيفه الهلال حامل اللقب ليحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط.