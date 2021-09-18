اتحاد جدة يضرب النصر بالثلاثة في "مرسول بارك" ويستعيد الصدارة

واصل اتحاد جدة تخصصه في مواجهاته أمام مضيفه النصر حينما انتصر عليه 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياص، في ختام المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة حيث فرض النصر سيطرته في حين أغلق الاتحاد مناطقه الدفاعية وأعتمد على الهجمات المرتدة بتواجد الثلاثي الخطير البرازيليين رومارينيو وكورنادو وعبدالرحمن العبود.

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وسنحت أولى الفرص في المباراة للمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي حاول خداع البرازيلي غروهي حارس الاتحاد وسدد كرةً ذكية إلا أن الأخير أبعدها بصعوبة.

ورد الاتحاد سريعاً وكاد لاعبه البرازيلي كورنادو أن يسجل هدف السبق حينما اخترق دفاع النصر وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 11 تمكن لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله رومارينيو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 37 تمكن مدافع النصر سلطان الغنّام من تسجيل هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة زميله البرازيلي تاليسكا العائدة من الحارس غروهي ليضعها في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر تغييره الأول بإخراج مواطنه انسيلمو وإشراك اللاعب عبدالله الخيبري.

وتواصلت اثارة المباراة وسنحت فرصة محققة للنصر حينما تلقى مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله تمريرة مميزة من زميله تاليسكا ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويسدد الكرة خارج المرمى.

ورد الاتحاد سريعاً وتمكن لاعبه البرازيلي كورنادو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 64 بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله عبدالرحمن العبود ليحول الكرة بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه عبدالرحمن العبود هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله كورنادو لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 76 سنحت للنصر فرصة تسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء إلا أن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله لعبها بطريقة ضعيفة ليتصدى لها الحارس غروهي بسهولة.

وفي الدقائق الخمس الاخيرة فرض الاتحاد سيطرته ونجح لاعبه البرازيلي البديل برونو هنريكي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 89 بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وسجّل مهاجمه البديل هارون كامارا هدفاً عند الدقيقة 90*3 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 12 نقطة ليتصدر الترتيب، وبقي النصر على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع للمركز الثامن.