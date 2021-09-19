.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأهلي يفسخ عقد باولينيو بالتراضي

  • الخط
اللاعب البرازيلي

الأهلي يفسخ عقد باولينيو بالتراضي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأهلي برئاسة ماجد النفيعي يوم السبت انفصاله بالتراضي عن لاعب الوسط البرازيلي المخضرم باولينيو.

وكتب الأهلي في حسابه على تويتر أنه فسخ التعاقد مع باولينيو "نظرا لظروفه الطارئة التي تحدث بها مع إدارة النادي مؤخرا مما انعكس على أدائه في الملعب فنيا وذهنيا خلال الجولات الماضية".

ويرحل باولينيو بعد أقل من شهرين من قدومه للأهلي لثلاث سنوات قادما من غوانزو بطل الدوري الصيني 8 مرات.

وأمضى باولينيو (33 عاما) فترتين ناجحتين في صفوف النادي الصيني عندما ساعده على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في 2015 ولقب الدوري الصيني الممتاز في 2015 و2016.

وبعد ذلك غادر للانضمام إلى برشلونة الإسباني لموسم واحد ثم عاد إلى الصين في 2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي في 2019 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ولم يتمكن باولينيو، لاعب توتنهام هوتسبير السابق، من اللعب لناديه الصيني خلال الموسم الحالي بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وبدأ الأهلي الدوري بشكل سيء وتعادل في مبارياته الخمس، وهو ضمن ثلاثة فرق فقط لم تحقق أي فوز هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده! ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده!
حريق منزل شريف منير.. فيديو يكشف حجم الضرر حريق منزل شريف منير.. فيديو يكشف حجم الضرر
الأكثر قراءة
فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة
غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات
ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده! ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده!
المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
اكتشف المزيد