الأهلي يفسخ عقد باولينيو بالتراضي

أعلن الأهلي برئاسة ماجد النفيعي يوم السبت انفصاله بالتراضي عن لاعب الوسط البرازيلي المخضرم باولينيو.

وكتب الأهلي في حسابه على تويتر أنه فسخ التعاقد مع باولينيو "نظرا لظروفه الطارئة التي تحدث بها مع إدارة النادي مؤخرا مما انعكس على أدائه في الملعب فنيا وذهنيا خلال الجولات الماضية".

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ويرحل باولينيو بعد أقل من شهرين من قدومه للأهلي لثلاث سنوات قادما من غوانزو بطل الدوري الصيني 8 مرات.

وأمضى باولينيو (33 عاما) فترتين ناجحتين في صفوف النادي الصيني عندما ساعده على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في 2015 ولقب الدوري الصيني الممتاز في 2015 و2016.

وبعد ذلك غادر للانضمام إلى برشلونة الإسباني لموسم واحد ثم عاد إلى الصين في 2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي في 2019 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ولم يتمكن باولينيو، لاعب توتنهام هوتسبير السابق، من اللعب لناديه الصيني خلال الموسم الحالي بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وبدأ الأهلي الدوري بشكل سيء وتعادل في مبارياته الخمس، وهو ضمن ثلاثة فرق فقط لم تحقق أي فوز هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر.