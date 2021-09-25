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آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض في مؤتمر صحافي

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تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض في مؤتمر صحافي

العربية.نت

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تستعد مدينة الرياض لانطلاق موسمها في عام 2021 الشهر المقبل بتنظيم الهيئة العامة للترفيه بإقامة العديد من الفعاليات والتجارب التفاعلية في 14 منطقة مختلفة في العاصمة.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أعلن تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، انطلاق موسم الرياض 2021 بنسخته الحالية في الحادي والعشرين من أكتوبر القادم إذ سيعلن عنه في مؤتمر صحفي في الرابع من الشهر نفسه الذي سيكشف عن فعاليات الموسم المنتظرة.

إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن المؤتمر
إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن المؤتمر

وخلال الموسم المنتظر تدشن 7 آلاف و500 فعالية وستقام أكثر من 6 حفلات غنائية عالمية و6 مسرحيات عالمية وأكثر من 70 حفلة غنائية بالإضافة إلى ما يفوق عن 100 تجربة تفاعلية بالإضافة إلى 350 عرضا مسرحيا.

وستشهد 14 منطقة متفرقة في مدينة الرياض جميع الفعاليات التي تشمل أكثر من 10 معارض عالمية و18 مسرحية عربية ومباراتي كرة قدم عالمية وحدث عالمي للمصارعة الحرة بالإضافة إلى توفر أفضل الخدمات بوجود أكثر من 70 مقهى و200 مطعم عالمي.

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