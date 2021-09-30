هاسي يبحث عن فوزه الثاني على اتحاد جدة

ستكون قمة جدة مواجهة خاصة للألباني بيسنيك هاسي والذي يبحث عن فوزه الثاني على الاتحاد، بالإضافة إلى تحقيق انتصاره الأول برفقة فريقه الجديد والذي استلم زمام الأمور الفنية مطلع الموسم الحالي قادماً من الرائد.

ودائماً ما يقدم هاسي أداء جيداً أمام الاتحاد حينما كان مدرباً للرائد في الثلاثة مواسم الماضية حيث لم يخسر سوى في مواجهة وحيدة.

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وخاص هاسي برفقة الرائد 6 مباريات أمام الاتحاد حيث انتصر في مباراة وخسر مباراة وتعادل في 4 مباريات.

وكانت أول مباراة للمدرب الألباني أمام الاتحاد في موسمه الأول 2018-2019 حينما انتصر الرائد بقيادة هاسي بنتيجة 2-1 على ستاد الجوهرة المشعة بجدة، وتعادلا في مباراة الاياب بنتيجة 1-1.

وفي موسمه الثاني 2019-2020 خسر الرائد بقيادة هاسي مواجهة الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب الجوهرة المشعة، وتعادلا إياباً في القصيم 1-1.

في الموسم الماضي لم يعرف هاسي طعم الخسارة في مواجهات الاتحاد حيث تعادلا 1-1 ذهاباً في القصيم وسلبياً في مواجهة الاياب.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع المدرب الالباني هاسي مطلع هذا الموسم بعد 3 مواسم قضاها في الرائد وقبلها كان مدرباً لنادي أولمبياكوس اليوناني.