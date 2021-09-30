.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هاسي يبحث عن فوزه الثاني على اتحاد جدة

  • الخط
المدرب الألباني

هاسي يبحث عن فوزه الثاني على اتحاد جدة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

ستكون قمة جدة مواجهة خاصة للألباني بيسنيك هاسي والذي يبحث عن فوزه الثاني على الاتحاد، بالإضافة إلى تحقيق انتصاره الأول برفقة فريقه الجديد والذي استلم زمام الأمور الفنية مطلع الموسم الحالي قادماً من الرائد.

ودائماً ما يقدم هاسي أداء جيداً أمام الاتحاد حينما كان مدرباً للرائد في الثلاثة مواسم الماضية حيث لم يخسر سوى في مواجهة وحيدة.

وخاص هاسي برفقة الرائد 6 مباريات أمام الاتحاد حيث انتصر في مباراة وخسر مباراة وتعادل في 4 مباريات.

وكانت أول مباراة للمدرب الألباني أمام الاتحاد في موسمه الأول 2018-2019 حينما انتصر الرائد بقيادة هاسي بنتيجة 2-1 على ستاد الجوهرة المشعة بجدة، وتعادلا في مباراة الاياب بنتيجة 1-1.

وفي موسمه الثاني 2019-2020 خسر الرائد بقيادة هاسي مواجهة الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب الجوهرة المشعة، وتعادلا إياباً في القصيم 1-1.

في الموسم الماضي لم يعرف هاسي طعم الخسارة في مواجهات الاتحاد حيث تعادلا 1-1 ذهاباً في القصيم وسلبياً في مواجهة الاياب.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع المدرب الالباني هاسي مطلع هذا الموسم بعد 3 مواسم قضاها في الرائد وقبلها كان مدرباً لنادي أولمبياكوس اليوناني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة
أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد