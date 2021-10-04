بيدرو إيمانويل يبدأ مهمته مع النصر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم الاثنين، تدريباته تحت إشراف المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، استعدادا للمواجهات المقبلة، ومباراة دور الثمانية في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي.

وكان النصر قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن تعاقده مع المدرب البالغ من العمر "46 عاما"، والذي سبق وخاض تجربة تدريبية في السعودية عندما درب نادي التعاون في موسم 2018-2019 والذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثاً في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

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واجتمع بيدرو إيمانويل مع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، والتي شهدت تدريبات لياقية متنوعة إلى جانب تمارين خفيفة باستخدام الكرة.