في "الجوهرة".. المنتخب السعودي لا يخسر التصفيات

يسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عندما يواجه المنتخب الياباني في تصفيات كأس العالم 2022.

ويتواجه المنتخبان ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ثالث مبارياتهما بعد فوز السعودية على فيتنام وعمان وخسارة اليابان أمام عمان وفوزها على الصين.

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ويملك المنتخب السعودي سجلا خاليا من الهزائم على أرضية الملك عبدالله الرياضية بجدة في تصفيات كأس العالم، فمنذ افتتاحه قبل 7 أعوام لعب المنتخب 7 مواجهات كانت جميعها في تصفيات مونديال 2018.

واستطاع المنتخب السعودي تسجيل 18 هدفا في مباريات تصفيات كأس العالم التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط من منتخبي الإمارات وأستراليا.

وشهدت أولى مواجهات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم على ملعب الجوهرة الفوز العريض بسباعية نظيفة على تيمور الشرقية ضمن الدور الثاني من المباريات التأهيلية.

وبعدها بشهر في أكتوبر من عام 2015 قلب المنتخب السعودي تأخره بالنتيجة أمام المنتخب الإماراتي الذي تقدم بهدف أحمد خليل قبل أن يحرز محمد السهلاوي ثنائية السعودية. وفي مارس 2016 عاد السهلاوي وهز شباك المنتخب الماليزي قبل أن يضيف تيسير الجاسم الهدف الثاني ضمن الدور نفسه من التصفيات.

وفي أولى مباريات الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس العالم 2018، فاز المنتخب السعودي بصعوبة على نظيره التايلاندي بجزائية نواف العابد قبل أن يتعرض لتعثره الأول على الملعب الملقب بـ "الجوهرة" عندما تعادل مع ضيفه الأسترالي بهدفين لمثلهما، ليعود لاحقا ويسجل ثلاثية نظيفة في مرمى المنتخب الإماراتي على الملعب نفسه.

وفي المباراة قبل الأخيرة أمام المنتخب العراقي خرج المنتخب السعودي بفوز صعب جاء عن طريق يحيى الشهري في مارس 2017 ليستعد المنتخب لخوض مباراته الأخيرة والحاسمة أمام نظيره الياباني على الملعب نفسه بعد 6 أشهر ممن مواجهة العراق، وانتهت المباراة حينها بهدف سجله فهد المولد تأهل على إثره المنتخب إلى كأس العالم 2018.