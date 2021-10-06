ياسر الشهراني.. عميد اللاعبين السعوديين أمام اليابان

لم يخض أي لاعب سعودي حالي عدد مباريات ودقائق أكثر من ياسر الشهراني في مواجهة اليابان، إذ يعتبر الظهير الأيسر أكثر من ارتدى القميص السعودي أمام المنتخب الياباني قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة يوم الخميس في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022.

ولعب الشهراني مدافع الهلال 3 مباريات مع المنتخب السعودي أمام اليابان، وهو ذات العدد من المباريات الذي خاضه المهاجم فهد المولد، إلا أن الشهراني لعب 270 دقيقة خلال تلك المواجهات، بينما شارك المولد في 168 دقيقة.



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وكان الشهراني ظهيراً أيسراً في التشكيلة التي اختارها الهولندي بيرت فان مارفيك في المباراة التي جمعت السعودية بمضيفتها اليابان شهر نوفمبر من عام 2016، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1 في جولة الذهاب من تصفيات كأس العالم الأخيرة.

وعاد الشهراني للمشاركة أساسياً مجدداً أمام اليابان في المواجهة الحاسمة شهر سبتمبر 2017، ولكن على الجانب الأيمن من الملعب، إذ اختار المدرب الهولندي إشراك ياسر كظهير أيمن، فيما تواجد منصور الحربي في الظهير الأيسر خلال المباراة التي شهدت إعلان صعود السعودية إلى كأس العالم 2018 بعد الفوز 1-0 بهدف فهد المولد.



وشارك الشهراني في المباراة التي جمعت المنتخبين في ثمن نهائي كأس آسيا 2019 والتي كسبها اليابانيون بهدف دون رد سجله المدافع تاكهيرو توماياسو بعد 20 دقيقة من بداية المباراة.

ويعتبر المدافع الراحل محمد الخليوي أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة أمام المنتخب الياباني، إذ خاض 6 مباريات في بطولتي كأس آسيا 1992 و2000، وتصفيات كأس العالم 1994 ومباراتين وديتين.