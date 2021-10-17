اتحاد جدة يواجه ضمك في صراع الصدارة

يسعى اتحاد جدة للمحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك صاحب المركز الثاني في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها في حين يبحث التعاون عن ايقاف مسلسل اهدار النقاط حينما يواجه مضيفه الفتح، ويتطلع الفيصلي للعودة إلى الانتصارات حينما يواجه الحزم، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يسعى اتحاد جدة للمحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على وصيفه ضمك.

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ويدخل الاتحاد المباراة وهو منتشي بفوزه في المرحلة السابقة أمام غريمه التقليدي الأهلي حينما انتصر عليه بثنائية مدافعيه حمدان الشمراني والمصري أحمد حجازي. ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقه ضمك صاحب المستويات المميزة هذا الموسم.

وفي المقابل يسعى ضمك لمواصلة عروضه القوية التي يقدمها هذا الموسم وتحقيق فوزٍ سيجعله في الصدارة بهذه المرحلة ولأول مرة في تاريخه. ولم يعرف ضمك طعم الخسارة هذا الموسم سوى في مباراته الافتتاحية التي كانت أمام مضيفه النصر 4-1، وحقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث التعاون عن إيقاف مسلسل اهدار النقاط حينما يحل ضيفاً على الفتح.

ويعيش التعاون فترة غير جيدة بعد الأداء الضعيف الذي قدمه هذا الموسم حيث لم يعرف الفريق طعم الانتصارات حتى الان. وتلقى التعاون 4 خسائر حتى الان وتعادل في 3 مباريات حيث يتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل يسعى الفتح للفوز مجددا والذي غاب عنه في آخر 3 مراحل بعد تعادله أمام فريقي الاهلي والاتفاق وخسر من الحزم ليتراجع للمركز الثامن برصيد 9 نقاط.

ويبحث الفيصلي عن النقاط الثلاث حينما يواجه مضيفه الحزم، لعد أن توقفت انتصاراته في المرحلتين الماضيتين عقب تعادله أمام فريقي الرائد والفيصلي ليبقى في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل يسعى الحزم لمواصلة نتائجه المميزة والتقدم في سلم الترتيب. ونجح الحزم بجمع 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأخيره بعد فوزه على فريقي الفتح وأبها وتعادله الثمين أمام الهلال في المرحلة السابقة ليرفع رصيده الى 9 نقاط متقدماً للمركز العاشر.