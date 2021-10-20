.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سالم يصبغ "ديربي القرن" باللون الأزرق

  • الخط
سالم الدوسري الهلال النصر
الدوسري محتفلاً بعد تسجيل هدف الفوز

سالم يصبغ "ديربي القرن" باللون الأزرق

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

حجز الهلال مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بنظام المسابقة الجديد، بعد فوزه أمام غريمه التقليدي النصر في نصف النهائي 2-1 يوم الثلاثاء في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة أولسان الكوري ومواطنه بوهانغ ستيليرز التي ستقام يوم الأربعاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال خاصة في النصف ساعة الأولى على الرغم من أن الخطورة بدأت مبكراً من النصر وتحديداً بعد مرور 5 دقائق حينما ارتقى مدافعه عبدالله مادو لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت المدافع ناصر البريك الذي أبعدها.

وبدأ الهلال هجومه عن طريق لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي اخترق دفاع النصر وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك، وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل الهلال أفضليته ونجح مهاجمه المالي موسى ماريغا بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس وليد عبدالله.

وتحسن أداء النصر بعد الهدف الهلال وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة لتعود للاعب نفسه ويسددها قوية إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وكثّف النصر هجومه وسنحت فرصة لمدافعه علي لاجامي لتسجيل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 45+3 اضطر النصر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي لاجامي بعد دخوله العنيف على المهاجم ماريغا.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى مدربي الفريقين أول تغييراتهم حيث أشرك مدرب النصر لاعبه عبدالرحمن العبيد بديلاً للاعب عبدالله الخيبري، ودفع مدرب الهلال بلاعبه ياسر الشهراني بديلاً للمهاجم موسى ماريغا.

وانطلق الشوط الثاني بهجوم نصراوي حيث كاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله.

وعند الدقيقة 51 نجح البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بتسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالفتّاح عسيري وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه عبدالفتاح عسيري الذي اخترق دفاع الهلال وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الهلال سريعاً وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله ياسر الشهراني الذي وضعه أمام المرمى إلا أن رأسيته اعتلت العارضة.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 وسدد الكرة لتصطدم بمدافع النصر عبدالله مادو وتسكن الشباك.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه ناصر الدوسري أن يسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وكثّف النصر محاولاته في الدقائق الأخيرة إلا أن الهلال تماسك ليتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيلم فيلم "ريش" متهم بالإساءة لمصر.. المنتج يرد
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد