سالم يصبغ "ديربي القرن" باللون الأزرق

حجز الهلال مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بنظام المسابقة الجديد، بعد فوزه أمام غريمه التقليدي النصر في نصف النهائي 2-1 يوم الثلاثاء في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة أولسان الكوري ومواطنه بوهانغ ستيليرز التي ستقام يوم الأربعاء.

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وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال خاصة في النصف ساعة الأولى على الرغم من أن الخطورة بدأت مبكراً من النصر وتحديداً بعد مرور 5 دقائق حينما ارتقى مدافعه عبدالله مادو لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت المدافع ناصر البريك الذي أبعدها.

وبدأ الهلال هجومه عن طريق لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي اخترق دفاع النصر وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك، وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل الهلال أفضليته ونجح مهاجمه المالي موسى ماريغا بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس وليد عبدالله.

وتحسن أداء النصر بعد الهدف الهلال وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة لتعود للاعب نفسه ويسددها قوية إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وكثّف النصر هجومه وسنحت فرصة لمدافعه علي لاجامي لتسجيل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 45+3 اضطر النصر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي لاجامي بعد دخوله العنيف على المهاجم ماريغا.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى مدربي الفريقين أول تغييراتهم حيث أشرك مدرب النصر لاعبه عبدالرحمن العبيد بديلاً للاعب عبدالله الخيبري، ودفع مدرب الهلال بلاعبه ياسر الشهراني بديلاً للمهاجم موسى ماريغا.

وانطلق الشوط الثاني بهجوم نصراوي حيث كاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله.

وعند الدقيقة 51 نجح البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بتسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالفتّاح عسيري وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه عبدالفتاح عسيري الذي اخترق دفاع الهلال وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الهلال سريعاً وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله ياسر الشهراني الذي وضعه أمام المرمى إلا أن رأسيته اعتلت العارضة.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 وسدد الكرة لتصطدم بمدافع النصر عبدالله مادو وتسكن الشباك.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه ناصر الدوسري أن يسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وكثّف النصر محاولاته في الدقائق الأخيرة إلا أن الهلال تماسك ليتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.