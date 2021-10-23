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النصر يسعى لمسح أحزانه الآسيوية على حساب الاتفاق

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حمدالله النصر الاتفاق
المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الفريقين الموسم الماضي

النصر يسعى لمسح أحزانه الآسيوية على حساب الاتفاق

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى النصر لمسح أحزانه الآسيوية عقب الخروج من دوري أبطال آسيا، ومواصلة انتصاراته الدورية، حينما يستضيف الاتفاق الجريح على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض يوم الأحد، في ختام المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل النصر في تعويض خروجه الآسيوي على يد غريمه التقليدي الهلال في الدور نصف النهائي، ومواصلة انتصاراته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر في استعادة توازنه عقب الخسارة من الاتحاد 3-1 حينما حقق انتصارين متتاليين على حساب الباطن بهدف نظيف وأبها بنتيجة 3-1.

وسيدخل النصر المباراة بدون غيابات، إذ تأكدت مشاركة البرازيلي أنسيلمو بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد الشهر الماضي.

ويسعى النصر لاستغلال تعثر اتحاد جدة الذي كان متصدراً للدوري، إذ إنه أمام فرصة لاعتلاء الصدارة في حال حقق نقاط الاتفاق بالإضافة إلى أن لديه مواجهتين مؤجلتين أمام الطائي والهلال، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

‫وفي المقابل يدخل الاتفاق المواجهة بظروفٍ صعبة بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق هذا الموسم، بعدما حقق الاتفاق فوزاً وحيداً كان على حساب الباطن في المرحلة الأولى وتلقى 3 خسائر وتعادل في 4 مباريات ويحتل المركز 14 برصيد 7 نقاط.

وسيبدأ الصربي فلادان ميلوفيتش مشواره مع الاتفاق بدءاً من مواجهة النصر عقب استلامه الإدارة الفنية خلفاً للمدرب المقال خالد العطوي.

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