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هاسي يسعى لفك عقدة الهلال

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المدرب الألباني

هاسي يسعى لفك عقدة الهلال

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى الألباني بينسيك هاسي مدرب الأهلي إلى إنهاء عقدة الهلال وتحقيق انتصاره الأول حينما يلاقيه برفقة فريقه يوم الجمعة، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق للألباني هاسي أن خاض 6 مواجهات أمام الهلال حينما كان مدرباً للرائد في الثلاثة مواسم الماضية إلا أنه لم ينجح بتحقيق أي انتصار عليه.

وتلقى هاسي 5 خسائر أمام الهلال مقابل تعادل وحيد ولم يحقق أي انتصار في مبارياته الستة التي خاضها أمام أزرق العاصمة.

واقترن هاسي حينما كان مديراً فنياً للرائد بالنتائج الكبيرة في مواجهات الهلال حيث تلقى 15 هدفاً وسجّل فريقه 4 أهداف.

وكانت أول مباراة للرائد أمام الهلال بقيادة هاسي في موسم 2018-2019 حينما التقيا بالقصيم وخسر بنتيجة 3-1.

وفي لقاء الدور الثاني نجح الرائد بقيادة هاسي بخطف نقطة ثمينة من الهلال حينما التقيا في الرياض حيث سجّل الأزرق هدفاً عند الدقيقة 90+2 عن طريق محمد الشلهوب، إلا أن مهاجم الرائد مازن أبوشرارة سجّل هدف التعادل عند الدقيقة 90+4.

المباراة الثالثة لهاسي أمام الهلال كانت قاسية جداً حيث خسر فريقه الرائد على ملعبه بالقصيم بخماسية نظيفة، لتتوالى الخسائر في المباريات الثلاث الأخيرة بنتائج 3-1 و 1-صفر و 2-1.

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