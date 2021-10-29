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سيدني تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم

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مواجهة سابقة بين المنتخبين

سيدني تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم

العربية.نت

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كشف الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الخميس أن مباراة المنتخب أمام نظيره السعودي ضمن تصفيات كأس العالم ستقام في مدينة سيدني.

ولم يلعب المنتخب الأسترالي على أرضه لقرابة عامين إذ كانت آخر مواجهة هناك بين البلد المضيف والنيبال ضمن تصفيات كأس العالم وخسر حينها الضيوف بخماسية نظيفة فيما لعب مبارياته الماضية من التصفيات في دولتي قطر والكويت.

ويأمل المنتخب السعودي الوصول إلى النقطة 15 عندما يواجه أستراليا على أرضها في المباراة الخامسة من دور الذهاب للمرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.

موقع الاتحاد الأسترالي
موقع الاتحاد الأسترالي
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