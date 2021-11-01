بيتي يعود إلى تدريبات النصر بعد غياب 235 يوماً

شارك الأرجنتيني بيتي مارتينيز، يوم الاثنين، في تدريبات فريق نادي النصر لأول مرة بعد الإصابة التي تعرض لها في مارس الماضي.

ونشر نادي النصر السعودي صور من عودة النجم الأرجنتيني، الذي أجرى عملية جراحية في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، وغاب لمدة 235 يوما، ما يعادل 7 أشهر و21 يوما.

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وتعرض مارتينيز لإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري في الموسم الماضي، التي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه النصر فريق الشباب، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري.

