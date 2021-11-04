الشباب المتألق يصطدم بالنصر المتعثر

سيكون ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض مسرحاً لمواجهة مرتقبة يوم الجمعة تجمع الشباب أمام جاره النصر، في قمة مباريات المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة بظروفٍ مختلفة حيث يبحث الشباب عن انتصاره الرابع توالياً ومزاحمة المتصدر ضمك، في حين يعيش النصر أوضاعاً فنية غير جيدة بعد تعثره في المواجهتين الأخيرتين.

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ويأمل البرازيلي شاموسكا مدرب الشباب عن فوزٍ سيكون ثمين كونه سيقرب الشباب كثيراً من الصدارة بالاضافة إلى أنه سيبتعد عن النصر أحد المنافسين على اللقب.

وقدّم الشباب عرضاً لافتاً في مبارياته 5 الأخيرة حيث نجح الفريق بجمع 13 نقطة قربته كثيراً من المتصدر ضمك بفوزه على الفيحاء والباطن واتحاد جدة والطائي وتعادله أمام الهلال.

واكتملت صفوف الشباب بعد عودة لاعبي المنتخب الأولمبي عقب فراغهم من خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا والتي حجز الأخضر مقعده بالمسابقة التي ستقام في عام 2023.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ضمك المتصدر.

وفي المقابل يدخل النصر المباراة بظروف فنية صعبة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق منذ مغادرته مسابقة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام الهلال 2-1 في الدور نصف النهائي.

ولم يعرف النصر طعم الفوز في آخر مرحلتين بعد خسارته من أمام الاتفاق بهدف نظيف وتعادله أمام الفيحاء 1-1.

ويبحث البرتغالي بيدرو مانويل مدرب النصر عن انتصاره الأول محلياً بعد قيادته الفريق في مواجهتي الاتفاق والفيحاء.

وحقق البرتغالي بيدرو فوزاً وحيداً مع النصر وكان في أول مباراة له مع أصفر العاصمة حينما اكتسح الوحدة الاماراتي 5-1 في الدور ربع النهائي.

وتنفس بيدرو مانويل بعودة لاعبيه المصابين المدافعين عبدالاله العمري وعبدالله مادو والبرازيلي انسيلمو والاوزبكي ماشاريبوف والمغربي عبدالرزاق حمدالله، بالاضافة الى انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي.

وقرر مدرب النصر استبعاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز العائد مجدداً للفريق بعد غيابه منذ الموسم الماضي بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

والتحق مارتينيز بتدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي إلا أنه لن يكون متاحاً للمدرب بسبب عدم جاهزيته، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة ابتداءً من مباراة الرائد التي ستكون بعد فترة التوقف.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ضمك المتصدر مع تبقي مواجهتين له مؤجلتين أمام الطائي والهلال.