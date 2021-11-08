كأس الملك: الفيصلي يبدأ مهمة الدفاع عن لقبه أمام أهلي جدة

وضعت قرعة ثمن نهائي كأس الملك 2021 البطل الفيصلي في مواجهة أهلي جدة في تكرار لمباراة نصف نهائي نسخة 2018 التي جمعت الفريقين.

وفاز الفيصلي بالنسخة الماضية من مسابقة كأس الملك عقب تغلبه على التعاون 3-2 في المباراة النهائية، ليحقق أول بطولة في تاريخه ويضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا ومباراة كأس السوبر السعودي.

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وسيلاقي الهلال نظيره الرائد في الرياض، والباطن في مواجهة الحزم، وضمك في ضيافة الشباب، والفيحاء وأبها، بينما سيلعب النصر أمام الاتفاق واتحاد جدة أمام الفتح، والتعاون والطائي.