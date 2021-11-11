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الربيعي.. مباراة أولى ونقطة تاريخية للسعودية

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حارس المنتخب السعودي مع سلمان الفرج

الربيعي.. مباراة أولى ونقطة تاريخية للسعودية

العربية. نت

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تألق محمد الربيعي في مباراته الدولية الأولى الرسمية مع المنتخب السعودي، وتمكن من منح "الأخضر" نقطة تاريخية أمام أستراليا، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، على أرضية ملعب واسترن سيدني، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، يوم الخميس.

وحافظت السعودية على صدارتها، بعدما رفعت رصيدها إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.

وشهدت مواجهة "الأخضر" ضد أستراليا أول مشاركة دولية رسمية للحارس البالغ من العمر "24 عاما"، والذي كان حارسا أساسيا في منتخبات المراحل السنية آخرها الأولمبي.

وتمكن حارس أهلي جدة من قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق أول نقطة أمام أستراليا على أرضها ووسط جماهيرها، بعدما شهدت المواجهات الماضية التي أقيمت في أستراليا خسارة المنتخب السعودي أمام "الكنغر".

وبالعودة إلى أرقام الربيعي في اللقاء، فإنه تمكن من المحافظة على نظافة شباكه، وتصدى إلى 4 تسديدات مباشرة تجاه المرمى، ولعب لزملائه 28 تمريرة، 16 عبارة عن تمريرات طويلة، و12 قصيرة، بدقة وصلت إلى 67.9%، حسب إحصائيات الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي للعبة.

وسبق وخاض الحارس الشاب 3 مباريات ودية مع المنتخب السعودي، الأولى أمام الإمارات وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، بالإضافة إلى مواجهتين وديتيين ضد جامايكا، كسب "الأخضر" الأولى بثلاثية نظيفة وتعثر في الثانية بهدفين لهدف.

فيما تعد مباراة أستراليا المواجهة الرسمية الأولى لمحمد الربيعي في تاريخ مشاركاته مع المنتخب.

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