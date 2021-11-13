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انطلاق تدريبات المنتخب السعودي في فيتنام

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انطلاق تدريبات المنتخب السعودي في فيتنام

العربية.نت

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دشن المنتخب السعودي يوم السبت تدريباته في مدينة هانوي عاصمة فيتنام، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب فيتنام مساء يوم الثلاثاء القادم على "استاد ماي دينه"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على "استاد هانغ داي" تحت إشراف المدرب هيرفي رينارد الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

واكتفى حارس المرمى "فواز القرني" بتمارين خاصة بالنادي الصحي برفقة الجهاز الطبي. ويجري المنتخب يوم الأحد حصة تدريبية مغلقة عند السادسة والنصف مساءً على "استاد هانغ داي".

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