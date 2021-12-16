حمدالله ينتقل إلى اتحاد جدة

أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسم ونصف الموسم.

ويأتي تعاقد الفريق الغربي مع المهاجم صاحب الـ "30 عاما"، بعدما أنهت إدارة نادي النصر عقد حمدالله، لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة مطلع الشهر الجاري.

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وانتقل حمدالله إلى النصر كلاعب حر في صيف 2018، وأصبح هدافاً تاريخياً للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودي "مرتين".

ولعب حمدالله مع النصر 107 مباريات في كافة البطولات سجل خلالها 112 هدفاً وصنع 24.



وسيصبح الاتحاد النادي رقم 8 في مسيرة اللاعب، الذي لعب في المغرب والنرويج إضافة إلى الصين وقطر قبل قدومه إلى السعودية.