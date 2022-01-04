النصر يخلص الهلال من فييتو

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن نادي كروز أزول المكسيكي، يفكر في تعويض رحيل مهاجمه جوناثان رودريغيز المحتمل إلى نادي النصر السعودي بالتعاقد مع لوسيانو فييتو من مواطنه الهلال.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النادي المكسيكي يواصل البحث من أجل تعزيز تشكيلته لاسيما في الجانب الهجومي، بعد رحيل جوناثان رودريغيز إلى النصر.

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وأضاف التقرير: أغلق النادي العديد من الصفقات المميزة مؤخرا، ولديهم مجموعة من الأسماء خارج المكسيك للانضمام إلى الفريق، من ضمنهم الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي من المتوقع أن ينضم إلى الفريق مقابل 5.5 مليون دولار لمدة سنتين.

وخاض صاحب الـ "28 عاما" تجارب مع أتلتيكو مدريد وفياريال وإشبيلية بالدوري الإسباني، وأيضا مع فولهام في الدوري الإنجليزي، إلى جانب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وكان قد انتقل إلى الهلال الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة، ويمتد عقده إلى 2024.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل فييتو هو الذي عرضه على النادي المكسيكي، وواصلت: الشرط الذي يسمح بتنفيذ عملية التعاقد هو إتمام عملية انتقال جوناثان رودريغيز إلى النصر.