ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب السوبر السعودي

توج الهلال بكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح على الفيصلي 4-3، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2، واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في نهائي المسابقة، يوم الخميس.

وتكرر سيناريو مباراتهما الماضية حيث بدأت المباراة بهجوم هلالي كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما تلقى لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا تمريرة من زميله سلمان الفرج ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

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ورد الفيصلي سريعاً وتمكن مدافعه محمد العمري من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 16 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الفيصلي هجومه ونجح لاعبه الفرنسي رومان أمالفيتانو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 حينما حول عرضية زميله البرازيلي غيليرمي برأسه في شباك الهلال.

وكثّف الفيصلي هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه البرازيلي غيليرمي الذي تلقى تمريرة من زميله رومان لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول الهلال العودة للمباراة ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 40 حينما حول عرضية زميله محمد البريك بكرة مقصية مميزة لتسكن شباك الفيصلي.

وعند الدقيقة 45+3 اضطر الفيصلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس لسوء سلوكه مع الكوري جانغ هيون سو مدافع الهلال.



وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن مدافعه ياسر الشهراني من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله المالي موسى ماريغا بقدمه في شباك الفيصلي.

ورد الفيصلي سريعاً وسجّل مهاجمه البرازيلي غيليرمي هدفاً عند الدقيقة 60 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وعاد الهلال وفرض سيطرته وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد متابعته لرأسية زميله محمد كنّو العائدة من القائم ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله البيروفي كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الهلال هجومه بحثاً عن هدف الفوز إلا أن دفاع الفيصلي وحارسه مصطفى ملائكة نجحوا في المحافظة على مرماهم لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الهلال بعد فوزه بنتيجة 4-3.