اتحاد جدة ينهي تعاقده مع نياكاتي

أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، علاقته التعاقدية مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: أنهى مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي العلاقة التعاقدية مع يوسف نياكاتي، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للاعب على احترافيته ومجهوداته خلال الفترة التي لعب فيها ضمن صفوف الفريق.

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وكان نياكاتي قد انتقل إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف الوحدة السعودي، لكنه شارك مع الفريق في 8 مباريات دون تسجيل أي هدف.

