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اتحاد جدة ينهي تعاقده مع نياكاتي

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نياكاتي

اتحاد جدة ينهي تعاقده مع نياكاتي

العربية. نت

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أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، علاقته التعاقدية مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: أنهى مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي العلاقة التعاقدية مع يوسف نياكاتي، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للاعب على احترافيته ومجهوداته خلال الفترة التي لعب فيها ضمن صفوف الفريق.

وكان نياكاتي قد انتقل إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف الوحدة السعودي، لكنه شارك مع الفريق في 8 مباريات دون تسجيل أي هدف.

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