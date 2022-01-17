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النصر يعلن إصابة لاعبه الجديد بفيروس كورونا

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جوناثان رودريغيز
رودريغيز انضم إلى النصر الأسبوع الماضي

النصر يعلن إصابة لاعبه الجديد بفيروس كورونا

العربية.نت

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أعلن نادي النصر السعودي يوم الاثنين إصابة مهاجمه الجديد الأورغوياني جوناثان رودريغيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار النصر عبر خبر نشره على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن رودريغيز الذي انضم إلى الفريق الأسبوع الماضي كان الوحيد الذي ثبتت إصابته، فيما أكدت الفحوصات سلامة كافة أعضاء الفريق.

وانضم رودريغيز إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من كروز أزول المكسيكي بعقد يمتد لـ3 أعوام.

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