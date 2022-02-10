حمدالله أمام فريقه القديم.. هدف كل 37 دقيقة

سيكون المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله محط الأنظار مساء الجمعة، عندما يقود هجوم فريقه الجديد اتحاد جدة ضد فريقه السابق النصر، في ثاني تجربة مماثلة يخوضها الهداف السابق للدوري السعودي مرتين، إذ سبق أن سجل 3 أهداف في مرمى فريقه السابق خلال 113 دقيقة لعب.

وأنهى النصر في نوفمبر الماضي عقد مهاجمه المغربي لأسباب وصفها بالمشروعة، قبل أن ينضم منتصف ديسمبر من العام الفائت إلى اتحاد جدة، متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



مادة اعلانية

وخاض حمدالله تجارب احترافية في المغرب والنرويج والصين لم يتلق خلالها بفرقه السابقة، قبل وصوله إلى قطر عن طريق الجيش الذي لعب لمصلحته بين عامي 2015 وحتى 2017.

وبعد نهاية قصته مع الجيش، انتقل اللاعب المغربي إلى الريان القطري، وفي تلك الفترة تم دمج فريقي الجيش ولخويا تحت مسمى الدحيل.



وخاض حمدالله 113 دقيقة بقميص الريان أمام الدحيل في موسمه الوحيد مع الأول قبل الانتقال إلى النصر السعودي، سجل خلالها 3 أهداف، بواقع هدف في كل 37 دقيقة.

ولعب حمدالله مباراتين أمام الدحيل بقميص الريان قبل رحيله إلى النصر، شارك في 23 دقيقة بالمباراة الأولى التي أقيمت شهر سبتمبر 2017، وسجل خلالها هدفاً واحداً في مواجهة انتهت 5-3 لفريق عبدالرزاق القديم.

وفي يناير من العام اللاحق، لعب حمدالله المباراة أساسياً وسجل هدفين في مواجهة انتهت بالتعادل 3-3.