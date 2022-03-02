بيريرا يطارد رقم ويلهامسون الصامد منذ 12 عاماً

يتطلع البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب الهلال السعودي، إلى تحطيم رقم السويدي ويلهامسون، ليصبح أكثر لاعب صنع أهدافا للفريق الأزرق في موسم واحد بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.

ويعد السويدي ويلهامسون الذي انتقل إلى الهلال في أغسطس 2008، وخاض معه 81 مباراة، أكثر لاعب صنع أهدافا للفريق في موسم واحد، وكان ذلك في موسم 2009-2010 عندما لعب 10 تمريرات حاسمة لزملائه، وذلك خلال 22 مباراة خاضها.

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ولم يتمكن أي لاعب من تحطيم رقم ويلهامسون الذي صمد لقرابة 12 عاماً، وبات بيريرا بحاجة إلى تمريرتين لكسر الرقم.

ويتصدر بيريرا "25 عاما" قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري السعودي بالموسم الحالي بـ "9 تمريرات حاسمة"، متساويا مع باناغيوتيس تاختيدس، لاعب الفيحاء.

وأصبح اللاعب الذي انتقل إلى الهلال 6 أغسطس الماضي قادما من وست بروميتش الإنجليزي، أكثر لاعب يصنع أهدافا للفريق الأزرق في الدوري منذ موسم 2010-2011، متساويا أيضا مع ويلهامسون "صنع 9 أهداف".

لكن النجم البرازيلي بحاجة إلى تمريرتين حاسمتين ليحطم الرقم الذي حققه ويلهامسون في موسم 2009-2010، ليصبح أكثر لاعب صنع أهدافا للهلال في موسم واحد بدوري المحترفين.

وخاض بيريرا مع الهلال في الموسم الحالي بالدوري 14 مباراة، بمعدل 976 دقيقة لعب، شارك 10 مرات كأساسي، واستبدل 6 مرات، وعلى الرغم من عدم تسجيله لأي هدف في المسابقة، إلا أنه بجانب صناعة 9 أهداف لزملائه، تمكن من صناعة 30 فرصة سانحة للتسجيل، بالإضافة إلى 7 عرضيات ناجحة، كما صوب 20 تسديدة، وحصل على 37 خطأ.