الهلال يستضيف الاتحاد.. بين اقتراب من حسم الدوري أو إعادة المنافسة

يبحث الاتحاد المتصدر عن تخطي غريمه الهلال حامل اللقب للاقتراب أكثر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يتواجهان يوم الثلاثاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض "الملز" في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة.

وتحمل المباراة في طياتها أهمية كبيرة للفريقين، حيث إن فوز الهلال سيمنحه جرعة ثقة إضافية ويقربه من صدارة الترتيب خصوصاً في حال تمكن من الفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق، فيما فوز الاتحاد سيضعه على بُعد خطوات من التتويج باللقب الذي حققه للمرة الأخيرة عام 2009.

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ويسير الاتحاد بخطى ثابتة حيث لم يهدر في مبارياته الـ 13 الأخيرة سوى نقطتين إثر تعادله مع التعاون فيما كان الفوز نصيبه في جميع المباريات الأخرى.

ويأمل الاتحاد أن يواصل عروضه القوية والاقتراب أكثر من التتويج باللقب خصوصاً أن فوزه على الهلال سيوسع الفارق مع أقرب مطارديه الشباب إلى 11 نقطة قبل نهاية الدوري بسبع مراحل.

ويفتقد الاتحاد في الكلاسيكو المنتظر عدداً من لاعبيه الأساسيين أبرزهم هدافه الجديد المغربي عبدالرزاق حمدالله ومدافعه عمر هوساوي بسبب الإصابة وعبدالرحمن العبود بداعي الإيقاف لينضمّوا إلى البرازيلي إيغور كورونادو والمدافع المصري أحمد حجازي اللذين يواصلان برنامجهما العلاجي منذ فترة.

وقدّم حمدالله أداءً مبهرًا منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ارتدائه ألوان النصر حيث سجّل 7 أهداف في 5 مباريات بينها ثلاثية في مرمى الأهلي في ديربي جدة.

ورغم هذه الغيابات عن تشكيلة المدرب الروماني كوزمين كونترا بإمكان المتصدر الاعتماد على لاعبين مميزين أمثال الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهي وبرونو هنريكي ورومارينيو وعبدالعزيز البيشي وفهد المولد ومهند الشنقيطي.

في المقابل أقال الهلال مدرّبه البرتغالي ليوناردو جارديم لتراجع نتائجه وخسارة ثقيلة أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية واستبدله بالأرجنتيني العائد رامون دياس ما انعكس إيجاباً على النتائج. ونجح الهلال بقيادة دياز في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري على حساب الشباب والحزم وغريمه النصر شهدت تألق مهاجمه الدولي سالم الدوسري.

يطمح لمواصلة هذه السلسلة والإبقاء على آماله في الاحتفاظ باللقب، لاسيما أنه يُعتبر حالياً في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، رغم غيابات بعض لاعبيه في المباريات الماضية بسبب الإصابة.

ويعوّل الهلال على كوكبة من النجوم يتقدّمهم متصدّر ترتيب هدافي الدوري النيجيري أوديون إيغالو (15) والبيروفي أندي كاريّو والبرازيلي ماثيوس بيريرا وسالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد كنو وياسر الشهراني.