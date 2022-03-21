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الثلاثاء.. المنتخب السعودي يغادر إلى الشارقة

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سالم الدوسري أثناء التدريبات

الثلاثاء.. المنتخب السعودي يغادر إلى الشارقة

العربية.نت

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واصل المنتخب السعودي يوم الاثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في أبوظبي استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين يوم الخميس القادم على "استاد الشارقة الرياضي" ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى اللاعبون حصة تدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغره قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية، ويواصل المنتخب تدريباته يوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة مساءً على "ملعب فندق قصر الإمارات"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام. وتغادر البعثة إلى إمارة الشارقة مساء يوم الثلاثاء.

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