رينارد يكشف موقف البريكان قبل لقاء الصين

شدد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أهمية احترام المنتخب الصيني، والتركيز في مباراة المنتخبين، حتى يتمكن "الأخضر" من حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022، ولفت إلى أنه يعمل على تجهيز فراس البريكان من أجل المشاركة في المباراة الأخيرة ضد أستراليا.

ويستضيف استاد نادي الشارقة لقاء الصين والسعودية الذي يقام ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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ويتصدّر المنتخب السعودي المجموعة الثانية من الدور الثالث برصيد 19 نقطة، متقدّمًا بفارق نقطة على اليابان وأربع على أستراليا، وهو يحل على المنتخب الصيني الخميس قبل أن يستقبل أستراليا في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي، يوم الأربعاء الذي يسبق اللقاء: أصبحنا في نهاية الطريق لإنهاء هذه التصفيات الطويلة التي انطلقت منذ شهر أغسطس من عام 2019. والآن نحن أمام أسبوع حاسم لتحديد المنتخبات التي ستحصل على بطاقات التأهل المباشرة إلى كأس العالم 2022، لذلك فهو أسبوع صعب لجميع المنتخبات التي تتطلع للتأهل".

وأضاف: دائمًا أكرر للاعبين بأن خلفهم الشعب السعودي منذ بداية التصفيات، وأؤكد لهم بأن تلك الجماهير تتطلع دائمًا بأن يكون منتخب بلدهم في كأس العالم. ومن أجل ذلك عملنا بشكل جيد منذ البداية، لكننا لم ننتهِ بعد من تحقيق هدفنا، لذلك فنحن أكثر تركيزًا ورغبة وإصرارًا لتحقيق الفوز من أجل إسعادهم.

وكشف رينارد بأن الإصرار والرغبة والتركيز مفتاح الفوز، وقال: يجب أن نحترم المنتخب الصيني، في المقابل يجب علينا أن نركز على أنفسنا فكل شيء بأيدينا، ودائمًا أكرر بأن الإصرار والرغبة والتركيز متى ما كانت حاضره سنحقق هدفنا.

وعن جاهزية اللاعب فراس البريكان لمباراة الخميس: انتظم يوم الثلاثاء في المعسكر مع زملائه، وسنعمل على إعداده للمباراة التالية أمام المنتخب الأسترالي.

وعن الاهتمام الكبير الذي تلقاه الكرة السعودية: فترة رائعة للكرة السعودية نستشعر فيها حقيقة هذا الدعم والطموح، لذلك نحمل واجب إيصال المنتخب السعودي لكأس العالم 2022، فقط من أجل أن نرد لهم الشكر والعرفان على هذا الدعم الكبير.