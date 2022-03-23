سوموديكا يعود إلى الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده رسيما مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إقالة البرازيلي بريكليس شاموسكا قبلها بساعات.
وتمت إقالة شاموسكا بعدما قاد الشباب في 27 مباراة بجميع المسابقات، فاز 15 وتعادل 8 وخسر 4 لقاءات.
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وقال النادي السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": من المقرر أن يصل سوموديكا إلى الرياض، مساء الخميس، على أن يباشر مهامه، الجمعة.
ويعود المدرب الروماني البالغ من العمر "51 عاما" إلى تدريب الشباب مجددا، بعدما أعلن الشباب في مايو 2019 إنهاء عقده الروماني بالتراضي بعد موسم واحد قاد خلاله الفريق، وأشرف بعدها سوموديكا على تدريب 4 أندية في تركيا ورومانيا.
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