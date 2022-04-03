"كورونا" يغيب الدوسري عن نصف نهائي كأس الملك

أعلن سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي يوم السبت إصابته بفيروس كورونا ما يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام الشباب في نصف نهائي كأس الملك.
ويواجه الهلال ضيفه الشباب على أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض "الملز" يوم الأحد في نصف نهائي كأس الملك بعدما أقصى أصحاب الأرض نادي النصر في ربع النهائي فيما تغلب الشباب في الدور نفسه على الأهلي.
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وأكد اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" إصابته بفيروس كورونا المستجد ووصول درجة حرارته إلى 39 درجة مئوية.
وسبق للدوسري الإصابة بالفيروس المرة الأولى في سبتمبر 2021 عندما كان نادي الهلال يخوض منافسات دوري أبطال آسيا.
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