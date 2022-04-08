روسو: النصر يبحث عن حارس.. والنقص أثّر على نتائجه

كشف ميغيل أنخيل روسو مدرب النصر السعودي أن النادي يبحث عن حارس جديد ليضمه إلى صفوفه، مشيراً إلى أن حالات الطرد التي تعرض إليها الفريق في بعض مبارياته أثر على نتائجه فيها.

وقال روسو في مقابلة مع برنامج "في المرمى": نحاول البحث عن حارس أجنبي مميز ويصنع الفارق، لدينا حاليا سبعة لاعبين أجانب، ولم يكن من السهل إيجاد الحارس المميز خلال فترة قصيرة، وأرقام حارسنا كانت ممتازة، ولم تكن تدعو للقلق، خصوصا أن الحارس الأجنبي الجديد يحتاج إلى الوقت للتأقلم في بلد جديد والوقت يعتبر ضيق.

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وزاد: النصر كبير جدا في الدوري السعودي وله مكانته لكن النقص العددي بسبب حالات الطرد وبعض الأخطاء ضدنا كما حدث مع تاليسكا وفونيس موري كان لها تأثير سلبي على مبارياتنا، خسرنا عندما تعرضنا للنقص العددي وهو ما ترك أثرا كبيرا على مجريات المباريات، لكن لا اعتبرها عذرا للهزيمة

وعن وصوله إلى النادي في ديسمبر الماضي، أجاب: توجب علي مشاهدة مباراة للنصر خسرها بهدفين لواحد ، ومن ذاك اليوم بدأنا جميعاً بالعمل ، كان أحد أهدافي زيادة معرفتي ببعض اللاعبين وأعمل على الفريق بأسرع وقت ممكن وكان هذا الجزء الأهم، ولم أنظر لما حدث سابقا في النادي ، تركيزي كان على الحاضر والعمل المستقبلي للفريق، صحيح أدرك أن المهمة لم تكن سهلة وحاولت خلق جو مريح حولي خاصة في الجانب الشخصي وتواجدي في المدينة بشكل عام وفي النادي ومع الناس وبحثت عن طرق للتواصل مع اللاعبين وهذا الشيء الأهم برأيي.

وامتدح المدرب الأرجنتيني المهاجم الأورغوياني جوناثان رودريغيز، وقال: نعم أعرف جوناثان من خلال لعبه مع منتخب بلاده، وبعد فترة التحضير التي عشناها سويا أصبح لاعبا ممتازا وتأقلم بشكل جيد وسجل عدة أهداف، كنت موافقا عليه، فالإدارة سألتني وأعطيتهم موافقتي لأنني أبحث عن تحسين أداء الفريق بشكل مستمر ، والمحترف الأجنبي يحتاج وقتا للتأقلم لكن لا شك بإمكانيات جوناثان

وعن علاقته برئيس النادي مسلي آل معمر، كشف: أتحدث مع رئيس النادي كل يوم ، فقط عن كرة القدم . وأنا أشعر بالراحة والطمأنينة في نادي النصر.