الهلال يجتاز الاتفاق ويواصل مطاردة اتحاد جدة

تغلب الهلال على مضيفه الاتفاق 2 – صفر يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الهلال عن طريق علي آل بليهي في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أوديون إيغالو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

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ورفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف الاتحاد المتصدر، قبل مباراتهما الهامة الأسبوع المقبل.



على الجانب الآخر تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطة عن الهبوط.