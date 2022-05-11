الهلال يجتاز الاتفاق ويواصل مطاردة اتحاد جدة

تغلب الهلال على مضيفه الاتفاق 2 – صفر يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الهلال عن طريق علي آل بليهي في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أوديون إيغالو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 51.
مادة اعلانية
ورفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف الاتحاد المتصدر، قبل مباراتهما الهامة الأسبوع المقبل.
على الجانب الآخر تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطة عن الهبوط.
اقرأ أيضاً
-
الهلال يواجه الاتفاق لتقليص الفارق مع اتحاد جدةيبحث الهلال عن تقليص الفارق مع اتحاد جدة المتصدر والمحافظة على حظوظه بالمنافسة على بطولة دوري كأس محمد بن سلمان عندما يلاقي الاتفاق الأربعاء على ملعب ... رياضة سعودية
-
الهلال يستأنف ضد قرار غرفة فض المنازعاتأوضح مجلس إدارة نادي الهلال يوم الأحد رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لطلب النقض الكلي بقرار غرفة فض المنازعات بشأن قضية ... رياضة سعودية
-
الهلال يعوض تأخره مرتين أمام ضمك ويستعيد المركز الثانيعوض الهلال تأخره مرتين أمام مضيفه ضمك لينتصر 4-2 ويستعيد المركز الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.وكاد الهلال أن يخسر للمباراة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية