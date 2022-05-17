فهد المولد بين الإيقافين.. 69 مباراة و15 هدفاً

لم يمض سوى عامين على انتهاء إيقاف فهد المولد مهاجم اتحاد جدة بسبب السقوط في اختبار المنشطات شهر مايو 2019، حتى تم إيقافه في ذات الشهر من العام الجاري لمدة عام ونصف بسبب سقوط جديد، بعدما لعب 69 مباراة في جميع المسابقات مع ناديه والمنتخب السعودي بين الإيقافين وسجل خلالها 15 هدفاً.

وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف مهاجم اتحاد جدة يوم الاثنين بسبب ثبوت وجود مادة محظورة في عينته التي تم أخذها شهر مارس الماضي، لتكون العقوبة الثانية التي يتلقاها اللاعب في مسيرته.



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وكان انتهاء إيقاف المولد الأول والذي قدر بعام كامل ينتهي في مايو 2020، لكن عودته إلى الملاعب تأخرت حتى أغسطس من ذلك العام، بسبب توقف النشاط الرياضي في السعودية بسبب فيروس كورونا.

وعاد المولد للمرة الأولى مع اتحاد جدة بعد نهاية إيقافه في الرابع من أغسطس 2020 بمباراة خسرها اتحاد جدة أمام أبها 2-1، وأنهى ما تبقى من ذلك الموسم بخوض 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

وشارك المولد في 25 مباراة مع اتحاد جدة الموسم الماضي في بطولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك بالإضافة إل كأس الأندية العربية، وهز الشباك في 4 مباريات فيما ساهم بصناعة 4 أهداف.



وفي الموسم الحالي كان المولد حاضراً في 23 مباراة مع اتحاد جدة ببطولة الدوري وكأس الملك ونهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، وجاءت مساهماته بثلاثة أهداف ومثلها صناعة.

واعتمد هيرفي رينارد على المولد بشكل دائم في مباريات المنتخب السعودي الدولية التي تبعت عودته إلى الملاعب قبل الإيقاف الأول، إذ لعب 13 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين في مسيرة المنتخب الذي وصل إلى كأس العالم 2022.