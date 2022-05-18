قبل الفيحاء.. 60 عاماً مضت منذ نجاح المحاولة الأولى

سيتعين على الفيحاء الذي يخوض مغامرته الأولى نهائي كأس الملك كسر رقم عمره 60 عاماً، وهي آخر مرة فاز بها فريق بالبطولة في محاولته الأولى، إذ استطاعت 3 فرق فقط الفوز بالبطولة في أول نهائي تبلغه.

وتأهل الفيحاء إلى المباراة النهائية لكأس الملك ليواجه الهلال يوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي المرة الأولى التي يبلغ بها الفريق البرتقالي المباراة النهائية في تاريخه.

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وكان الوحدة أول فريق يحقق البطولة بباكورة مشاركاته بالمباراة النهائية عندما تغلب على اتحاد جدة 4-0 في ملعب الصبان بنسخة 1957-1958 ليكون أول بطل في تاريخ المسابقة.



واستطاع الهلال أن يكسب البطولة في مغامرته الأولى بنسخة 1960-1961 عندما تغلب على الوحدة ذاته 3-2، وعقب ذلك التاريخ بعام واحد كان الأهلي على موعد مع بطولته الأولى في المسابقة بعد تغلبه على الرياض بهدف دون رد.

وانتظر اتحاد جدة عاماً ليحقق البطولة عقب خسارته المباراة النهائية الأولى، عندما تغلب على الوحدة في نسخة 1958-1959، بينما خسر الاتفاق نسخة 1965-1966 أمام أهلي جدة لكنه عوض تلك الخسارة بعد 3 أعوام بعدما كسب الهلال في المباراة النهائية.

وخسر النصر نسخة 1967-1968 أمام اتحاد جدة في محاولته الأولى للفوز بالبطولة، وانتظر 6 أعوام ليفوز بالكأس على حساب أهلي جدة في نسخة 1973-1974.



وخاض الشباب مباراته النهائية الأولى في كأس الملك نسخة 1969-1970 قبل الخسارة أمام أهلي جدة بهدف، وانتظر حتى 2008 ليفوز بالبطولة عندما تغلب على اتحاد جدة 3-1، علماً بأن البطولة توقفت بين عامي 1990 وحتى ذلك العام.

وعوض التعاون خسارته النهائية الأولى عام 1990 أمام النصر، بالفوز على اتحاد جدة 2-1 في نسخة 2019، أما الفيصلي الذي لم يكسب نهائي نسخة 2018، فحصل على أول ألقابه العام الماضي على حساب التعاون 3-2.

