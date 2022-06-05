المنتخب السعودي يخسر من الكولومبي في أولى مبارياته الإعدادية للمونديال

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكولومبي 0-1 في مباراة ودية يوم الأحد على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

وسجل رافايل بوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، وافتقد المنتخب السعودي لبعض عناصره الأساسية مثل عبدالإله العمري وياسر الشهراني وسالم الدوسري، لأسباب مختلفة بالإضافة إلى مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بسبب عارض صحي قبل بداية المباراة فيما افتقد المنتخب اللاتيني لأبرز نجومه ييري مينا ووماتيوس أوريبي ولويس دياز ودوفان زاباتا ولويس مورييل.

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واندفع المنتخب الكولومبي للهجوم مع بداية الشوط الأول، ونجح في أخذ الأسبقية عندما تابع بوري كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار محمد العويس (9). ولاحت فرصة لكولومبيا لإضافة هدف ثان لولا براعة العويس الذي تصدى لرأسية بوري القوية (16) اتبعه ادير الفاريس بكرة رأسية لكنها اعتلت العارضة بقليل (23). ونابت العارضة عن العويس عندما تصدت لكرة ستيفن ألزاتي (25). وتهيأت فرصة للأخضر لمعادلة النتيجة لكن كرة فراس البريكان تصدى لها الحارس الكولومبي (31).

ومع انطلاقة الشوط الثاني أجرى الأخضر تغييرين بدخول سامي النجعي ومحمد كنو بدلاً من خالد الغنام وعبدالله عطيف، وانقذ العويس مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البديل كوتشو هرنانديس القوية (48). وكاد الأخضر أن يدرك التعادل عندما انطلق هتان باهبري بكرة قبل أن يصوبها قوية أمسكها الحارس ببراعة (67). وأشرك الأخضر في الدقائق المتبقية عبدالرحمن غريب وعبدالعزيز البيشي بدلاً من البريكان وباهبري. ولاحت فرصة لكولومبيا لكن العويس كان حاضراً وأبطل خطورتها (83).