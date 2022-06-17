الفيحاء يمدد عقد ستويكوفيتش

أعلن نادي الفيحاء السعودي، يوم الخميس، عن تمديد عقد الصربي فلاديمير ستويكوفيتش ، حارس الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين.
وقال النادي في بيان صحافي: جرت مراسم تجديد العقد بمقر النادي، بحضور عبدالله بن أحمد أبانمي، رئيس مجلس الإدارة.
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وساهم ستويكوفيتش في تحقيق إنجاز كأس الملك بعدما قاد الفريق للظفر بأول لقب في تاريخه على حساب الهلال في النهائي عبر ركلات الترجيح.
وكان الحارس الصربي انضم إلى الفيحاء في الصيف الماضي قادما من نادي بارتيزان الصربي.
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