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كونترا: هبوط أهلي جدة مؤسف

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كوزمين كونترا
كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة

كونترا: هبوط أهلي جدة مؤسف

العربية.نت

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اعتبر الروماني كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة أن هبوط غريمه التقليدي الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين أمر مؤسف.

وهبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه عقب تعادله مع الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كونترا في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ضيفه الباطن: هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى أمر مؤسف، الاتحاد كان في موقف مشابه خلال الأعوام الماضية لكن هذا حال كرة القدم.

وحول فريقه الذي خسر بطولة الدوري في الأمتار الأخيرة قال كونترا: فعلاً كان الاتحاد يستحق الفوز ببطولة الدوري.

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