الانضباط توقف بانيغا وتاليسكا وتعاقب اتحاد جدة

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب نادي الشباب، بالإيقاف 4 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام الأهلي.
وألزمت اللجنة بانيغا بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي، لاستخدامه إشارة معينة تجاه الحكم المساعد الأول.
وأوقفت الانضباط أيضا، البرازيلي تاليسكا، محترف نادي النصر، مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، بسبب السلوك المشين، حسب بيان اللجنة، تجاه لاعب الفتح في لقاء الفريقين الأخير، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.
وفرضت اللجنة عقوبة مالية على نادي الاتحاد قدرها 32.812 ريال سعودي، لقيام جماهير النادي برمي علبة مياه واحدة تجاه أرضية الملعب، في اللقاء الأخير للفريق بالدوري أمام الباطن.
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