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النصر يعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

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رودي غارسيا
غارسيا إلى جانب مسلي آل معمر رئيس النادي السعودي

النصر يعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

العربية.نت

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أعلن النصر السعودي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء توقيعه عقداً مع المدرب الفرنسي الشهير رودي غارسيا لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

وعرفت الملاعب الأوروبية المدرب المولود في نيموروس الفرنسية عبر نادي ليل الذي قاده إلى بطولة الدوري الفرنسي موسم 2010-2011 والتي أضاف إليها بطولة كأس فرنسا، لينهي صيام النادي عن البطولات منذ عام 1955.

ورحل رودي إلى تدريب روما الإيطالي بين عامي 2013 وحتى 2016، قبل أن يعود إلى بلاده عبر مرسيليا الذي قاده إلى نهائي الدوري الأوروبي موسم 2017-2018، وبعد ذلك ليون الذي أوصله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2019-2020 عقب إقصاء مانشستر سيتي في ربع النهائي.

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