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أهلي جدة يعلن عقد جمعية عمومية غير عادية الاثنين

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النفيعي رئيس مجلس إدارة الأهلي

أهلي جدة يعلن عقد جمعية عمومية غير عادية الاثنين

العربية.نت

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أعلن نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي يوم الخميس عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الاثنين المقبل بعد 10 أيام من هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وجاء عبر حساب النادي الغربي في موقع "تويتر": بناء على موافقة وزارة الرياضة يعلن مجلس إدارة نادي الأهلي عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الاثنين 25 يوليو الجاري. فيما سيعلن النادي عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد.

وكان أهلي جدة أحد الأندية التي هبطت من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى برفقة الحزم والفيصلي وهو الهبوط الأول في تاريخ الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر وفي رصيده 32 نقطة.

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