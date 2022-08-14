حامد البلوي يغادر اتحاد جدة

أعلن حامد البلوي، المدير التنفيذي لاتحاد جدة، نهاية فترته مع النادي، وذلك بعدما استلم المهمة في منتصف موسم 2020-2021.

وقال البلوي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": مع نهاية المعسكر التحضيري أكون قد انهيت مهمتي مع الفريق، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة أنمار وكافة الأعضاء والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعا لاسعاد الجماهير الاتحادية الوفية.

مادة اعلانية

ويأتي قرار البلوي بعد قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي بحرمان النادي من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة، وإيقاف البلوي لمدة 6 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وذلك على خلفية القضية الشهيرة التي رفعها نادي النصر تجاه إداريين في نادي الاتحاد واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

