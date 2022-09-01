استقالة النفيعي من رئاسة الأهلي.. وتكليف وليد معاذ

أعلنت وزارة الرياضة يوم الأربعاء قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارة الأهلي السابق وتكليف وليد معاذ رئيسا لمجلس الإدارة الجديد.
ونشرت الوزارة بيانا عبر صفحتها الرسمية في "تويتر": تلقت وزارة الرياضة يوم الأربعاء خطابا من ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة الأهلي يتضمن طلبا باستقالته ليتقرر عليه ما يلي: قبول استقالة ماجد النفيعي بعد تعهده بسداد الالتزامات المالية الناشئة عن فترة دورة المجلس الحالي في حال تبين مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعاميم التي تطبقها الوزارة بالإضافة إلى حل مجلس إدارة الأهلي الحالي.
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وأضاف البيان: تكليف مجلس إدارة مؤقت برئاسة وليد معاذ وعضوية تيسير الجاسم وخالد السريحي ومحمد القنب وسعود رحيمي وطارق خليفة.
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