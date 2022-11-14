نقل مباراة السعودية وكرواتيا إلى ملعب "الملز"

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نقل اتحاد القدم السعودي المباراة الودية أمام منتخب كرواتيا يوم الأربعاء إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بدلاً من ملعب مرسول بارك.
وكشف الاتحاد السعودي في خبر نشره عبر حساب المنتخب على "تويتر" أن الرغبة المشتركة بين المنتخبين ساهمت في نقل المباراة، نظراً لعدم اكتمال جاهزية أرضية الملعب، مقدماً شكره لإدارة ملعب مرسول بارك على محاولاتها لإكمال جاهزية الملعب.
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وسيختتم المنتخب السعودي استعداداته لمونديال 2022 بملاقاة كرواتيا قبل افتتاح مشواره بالبطولة أمام الأرجنتين يوم 22 نوفمبر.
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