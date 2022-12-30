الاتحاد ينشد الانتصارات المتتالية أمام أبها

يسعى الاتحاد إلى مواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري السعودي عندما يلعب أمام مضيفه أبها يوم السبت في الجولة 11 من المسابقة.

ويخوض أبها اختباراً صعباً عندما يستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية بعد نتائجهما في الآونة الأخيرة ويمتلك أبها السابع 16 نقطة، في حين جمع الاتحاد 21 نقطة وله أيضاً مباراة مؤجلة مع الشباب.

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وتمكن أبها من تسجيل أربعة انتصارات متتالية، فضلاً عن فوزه على التعاون في كأس الملك، ويطمح في مواصلة انتصاراته رغم قوة منافسه الذي يبقى الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي خسارة وهو نجح في آخر مباراتين من إزاحة الشباب من كأس الملك، قبل أن يتغلب على التعاون بثلاثية نظيفة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ديربي القصيم الذي يجمع الرائد والتعاون ويحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بينما جمع التعاون الخامس 20 نقطة.

ويسعى الطائي التاسع برصيد 15 نقطة، إلى العودة لسكة الانتصارات التي حاد عنها في آخر ثلاث مباريات، عندما يواجه الباطن الأخير بنقطة وحيدة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.